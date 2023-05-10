За добу російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 63 цивільні об‘єкти, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці випустили снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Костянтинівка, Краматорськ, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне й Курахівка, селах Дружба, Новодмитрівка, Уманське, Новоукраїнка, Времівка та Диліївка.

Російські окупанти обстрілювали мирне населення з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град” і “Смерч”, артилерії.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 63 цивільні об‘єкти: 43 житлових будинки, школу, адмінбудівлю відділу поліції, приміщення пенсійного фонду, виробництва, господарчі споруди, ЛЕП, газові труби, цивільні автомобілі.

Костянтинівку російські окупанти обстріляли ракетами та артилерією. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків, 5 автомобілів, навчальний заклад. Поранено місцевого мешканця. Після опівночі війська РФ знову вдарили по Костянтинівці ракетою “С-300”, поцілили у будівлю банку. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Краматорськ ворог атакував двома ракетами, інформації про постраждалих та пошкодження не надходило.

Крім того, з артилерії російські військові накрили Курахове. Пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків, приватні оселі, адміністративна будівля Пенсійного фонду, відділ поліції, автомобіль, господарча споруда. Інформації щодо жертв не надходило.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Град” є загиблий у Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 498 осіб, ще 3 486 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.