За добу російські армійці обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 46 житлових будинків, є загиблі та поранені.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби росіяни обстрілювали міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, смт Велика Новосілка, Ямпіль, Нью-Йорк, села Веселий Гай, Нетайлове, Бердичі, Карлівка, Уманське, Предтечине та Званівка.

Російські загарбники атакували мирне населення авіацією, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Смерч”, “Ураган” та “Град”, артилерією.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 58 об’єктів – 46 житлових будинків, адмінбудівлю поліції, автомобілі, газопроводи, електромережі.

Найбільше обстрілів – 11 – зазнала Авдіївка. Російські війська гатили по місту з авіації, “Градів” та артилерії. Інформації про постраждалих серед цивільних мешканців не надходило.

З артилерії російські окупанти обстріляли Костянтинівку. Вбили цивільного мешканця, ще одна особа зазнала поранення. Пошкоджено три багатоквартирні і вісім приватних будинків, критичну інфраструктуру.

Крім того, село Веселий Гай Курахівської громади росіяни накрили “Ураганами”, пошкодили 10 приватних осель. Травмовано місцевого жителя. Внаслідок артилерійських атак є загиблий у Званівці та поранений в Ямполі.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 486 осіб, ще 3 440 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.