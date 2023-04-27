Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби росіяни обстрілювали міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, смт Велика Новосілка, Ямпіль, Нью-Йорк, села Веселий Гай, Нетайлове, Бердичі, Карлівка, Уманське, Предтечине та Званівка.
Російські загарбники атакували мирне населення авіацією, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Смерч”, “Ураган” та “Град”, артилерією.
Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 58 об’єктів – 46 житлових будинків, адмінбудівлю поліції, автомобілі, газопроводи, електромережі.
Найбільше обстрілів – 11 – зазнала Авдіївка. Російські війська гатили по місту з авіації, “Градів” та артилерії. Інформації про постраждалих серед цивільних мешканців не надходило.
З артилерії російські окупанти обстріляли Костянтинівку. Вбили цивільного мешканця, ще одна особа зазнала поранення. Пошкоджено три багатоквартирні і вісім приватних будинків, критичну інфраструктуру.
Крім того, село Веселий Гай Курахівської громади росіяни накрили “Ураганами”, пошкодили 10 приватних осель. Травмовано місцевого жителя. Внаслідок артилерійських атак є загиблий у Званівці та поранений в Ямполі.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 486 осіб, ще 3 440 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області у Чугуївському та Куп’янському районах пошкоджено приватні житлові будинки, підприємство з виробництва олії та пожежно-рятувальну частину.
- Протягом минулої доби російські війська здійснили 65 обстрілів Херсонської області. Там ворог убив одну особу та поранив трьох.
- В Україні триває 428-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду воїни ЗСУ ліквідували більш як 188 тисяч російських армійців, з яких понад 500 – за минулу добу