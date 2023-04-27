Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, протягом 26 квітня ворог масовано обстрілював мирних мешканців та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Так, у Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.
Водночас у селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці, а у селі Подоли Куп’янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки.
Голова ОВА запевнив, що минулося без постраждалих.
На Харківщині тривають заходи з розмінування. Протягом минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 14 га території та знешкодили 181 вибухонебезпечний предмет.
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