Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області у Чугуївському та Куп'янському районах є пошкодження приватних житлових будинків, підприємства з виробництва олії та пожежно-рятувальної частини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом 26 квітня ворог масовано обстрілював мирних мешканців та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Так, у Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.

Водночас у селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці, а у селі Подоли Куп’янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки.

Голова ОВА запевнив, що минулося без постраждалих.

На Харківщині тривають заходи з розмінування. Протягом минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 14 га території та знешкодили 181 вибухонебезпечний предмет.