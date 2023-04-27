Про це повідомив голова військової адміністрації Херсонської Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни випустили по Херсонщині 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Так, через російську агресію в області загинула одного людина, а ще троє дістали поранення.
Також Прокудін зазначив, що саме місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.
Загалом у середу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію електричної підстанції Бериславського району, адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.
За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Водночас здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.
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