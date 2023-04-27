Протягом минулої доби російські війська здійснили 65 обстрілів Херсонської області. Там ворог убив одну людину та поранив трьох.

Про це повідомив голова військової адміністрації Херсонської Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни випустили по Херсонщині 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Так, через російську агресію в області загинула одного людина, а ще троє дістали поранення.

Також Прокудін зазначив, що саме місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.

Загалом у середу російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію електричної підстанції Бериславського району, адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. Водночас здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.