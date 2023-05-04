За добу російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 73 цивільних об’єкти.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Новоукраїнка, Успенівка, Шахтарське, Ганнівка, Веселий Гай, Хромове, Зарічне, Времівка, Уманське та Нетайлове.

Росіяни обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, БПЛА, артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 73 цивільних об’єкти – 57 житлових будинків, цехи, заправну станцію, будівлю стоматології, базу будматеріалів, господарчі споруди, гаражі, цивільні авто.

З “Градів” росіяни накрили селище міського типу Зарічне Лиманської громади. Снаряди влучили у приватну оселю, загинув цивільний мешканець.

Крім того, російські окупанти здійснили обстріл Костянтинівки дронами та артилерією. Поранено двох цивільних осіб, пошкоджено щонайменше 16 приватних і багатоквартирних будинків, автомобілі, інфраструктуру.

“Градами” російські армійці обстріляли Торецьк – травмовано двох людей, руйнувань зазнали 13 приватних осель і господарча споруда.

Внаслідок ворожих атак є загиблі у Бахмуті та Великій Новосілці, а також поранені – в Авдіївці, Часовому Яру та селі Новоукраїнка.

Крім того, сьогодні після опівночі Росія поцілила двома ракетами “С-300” по Краматорську. Пошкоджено навчальний заклад і житлові будинки.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 489 осіб, ще 3 469 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.