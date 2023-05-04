Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, ніч на території Нікопольського району минула із 10-годинною тривогою. Так, окупанти атакували сам Нікополь з важкої артилерії та дронів.
Внаслідок обстрілів, за даними Лукашук, травмовано 32-річного чоловіка. Постраждалого шпиталізували.
Також на тлі обстрілів сталася пожежа на промисловому підприємстві. Пожежу вже ліквідували рятувальники.
У Нікополі пошкоджено близько двох десятків будівель, серед них — 11 приватних будинків і 9 господарських споруд: “Зачепило й газогін та лінії електропередач”, — написав голова ДОР.
Наразі триває обстеження територій. Більше ворожих обстрілів на Дніпропетровщині протягом ночі не зафіксовано.
Росіяни атакували дронами та артилерією Нікополь: травмовано 32-річного чоловіка // 4 фото
ДОВІДКА. У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БПЛА з яких більшість — 18 — було знищено силами ППО.
- Свої БПЛА окупанти запускали на Київ та Одесу. За попередніми даними КМВА, над Києвом було збито всі безпілотники та ракети, водночас в Одесі три ворожі дрони поцілили у гуртожиток місцевого навчального закладу. Обійшлось без жертв.
- 3 травня посольство США в Україні попередило про “триваючу підвищену загрозу ракетних атак” в країні, зокрема по Києву.