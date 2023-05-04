У ніч на 4 травня росіяни завдали ударів з дронів та артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Там внаслідок обстрілу травмовано 32-річного чоловіка.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, ніч на території Нікопольського району минула із 10-годинною тривогою. Так, окупанти атакували сам Нікополь з важкої артилерії та дронів.

Внаслідок обстрілів, за даними Лукашук, травмовано 32-річного чоловіка. Постраждалого шпиталізували.

Також на тлі обстрілів сталася пожежа на промисловому підприємстві. Пожежу вже ліквідували рятувальники.

У Нікополі пошкоджено близько двох десятків будівель, серед них — 11 приватних будинків і 9 господарських споруд: “Зачепило й газогін та лінії електропередач”, — написав голова ДОР.

Наразі триває обстеження територій. Більше ворожих обстрілів на Дніпропетровщині протягом ночі не зафіксовано.







Росіяни атакували дронами та артилерією Нікополь: травмовано 32-річного чоловіка // 4 фото

ДОВІДКА. У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БПЛА з яких більшість — 18 — було знищено силами ППО.