За добу російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 14 житлових будинків.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські загарбники обстрілювали мирне населення з авіації, ЗРК “С-300”, ОТРК “Іскандер-К”, РСЗВ “Ураган” і “Град”, артилерії, танків.

Протягом доби росіяни атакували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, смт Очеретине, села Карлівка, Уманське, Новомиколаївка, Новоселівка перша, Шахтарське, Іванопілля та Хромове.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, лікарню, школу, дитячий садок, ЛЕП, гараж, фермерське господарство, цивільні автомобілі. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних мешканців немає.

По Костянтинівці російські армійці завдали удар ракетою “Іскандер-К”. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 5 приватних будинків, критичну інфраструктуру.

Крім того, три ракети “С-300” російські окупанти спрямували на Новомиколаївку Краматорського району, поцілили у виробниче приміщення.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 486 осіб, ще 3 441 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.