Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Російські загарбники обстрілювали мирне населення з авіації, ЗРК “С-300”, ОТРК “Іскандер-К”, РСЗВ “Ураган” і “Град”, артилерії, танків.
Протягом доби росіяни атакували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, смт Очеретине, села Карлівка, Уманське, Новомиколаївка, Новоселівка перша, Шахтарське, Іванопілля та Хромове.
Внаслідок ворожих атак пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, лікарню, школу, дитячий садок, ЛЕП, гараж, фермерське господарство, цивільні автомобілі. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних мешканців немає.
По Костянтинівці російські армійці завдали удар ракетою “Іскандер-К”. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 5 приватних будинків, критичну інфраструктуру.
Крім того, три ракети “С-300” російські окупанти спрямували на Новомиколаївку Краматорського району, поцілили у виробниче приміщення.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 486 осіб, ще 3 441 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- У ніч на 28 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні. Ворожі ракети були випущені й на Київщину, однак були знищені силами ППО. Попри це, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку у місті Українка.
- В Умані Черкаської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- Вночі 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема вибухи пролунали у Дніпрі. Загинуло двоє осіб – 31-річна жінка та дворічна дитина.