Про це повідомляють #Букви.

У бік Київської області окупанти випустили 11 ракет два 2 БПЛА. Всі вони були знищені на підльоті до української столиці.

Водночас не обійшлось без пошкоджень. Уламки російської ракети пошкодили одну з багатоповерхівок у місті Українка.

Яз зазначили у ДСНС Київської області, уламки ворожої ракети поцілили у квартиру на 6 поверсі десятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники додали, що постраждала дитина 2009 року народження. Її госпіталізовано.

ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та дворічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.

  • Вночі 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема вибухи пролунали у Дніпрі. Загинуло двоє осіб – 31-річна жінка та дворічна дитина.
  • Станом на 10 ранку відомом, що унаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло 10 осіб. Серед них – двоє 10-річих дітей.