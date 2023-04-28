У ніч на 28 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні. Ворожі ракети були випущені й на Київщину, однак були знищені силами ППО. Попри це, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку у місті Українка.

Про це повідомляють #Букви.

У бік Київської області окупанти випустили 11 ракет два 2 БПЛА. Всі вони були знищені на підльоті до української столиці.

Водночас не обійшлось без пошкоджень. Уламки російської ракети пошкодили одну з багатоповерхівок у місті Українка.

Яз зазначили у ДСНС Київської області, уламки ворожої ракети поцілили у квартиру на 6 поверсі десятиповерхового житлового будинку.

Рятувальники додали, що постраждала дитина 2009 року народження. Її госпіталізовано.

ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та дворічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.