Про це повідомляють #Букви.
У бік Київської області окупанти випустили 11 ракет два 2 БПЛА. Всі вони були знищені на підльоті до української столиці.
Водночас не обійшлось без пошкоджень. Уламки російської ракети пошкодили одну з багатоповерхівок у місті Українка.
Яз зазначили у ДСНС Київської області, уламки ворожої ракети поцілили у квартиру на 6 поверсі десятиповерхового житлового будинку.
Рятувальники додали, що постраждала дитина 2009 року народження. Її госпіталізовано.
ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та дворічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.
- Вночі 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема вибухи пролунали у Дніпрі. Загинуло двоє осіб – 31-річна жінка та дворічна дитина.
- Станом на 10 ранку відомом, що унаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло 10 осіб. Серед них – двоє 10-річих дітей.