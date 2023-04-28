Двоє загиблих та четверо постраждалих: у Дніпропетровській ОВА повідомили про наслідки нічної ракетної атаки росіян

Вночі 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема вибухи пролунали у Дніпрі. Загинуло двоє осіб - 31-річна жінка та дворічна дитина.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Російські ракети атакували область вранці 28 квітня. Військові з повітряного командування “Схід” збили 7 крилатих ракет. Проте є негативні наслідки.

Зокрема у Дніпрі зруйновано приватний будинок: загинула дворічна дитина та 31-річна жінка.

Ще троє осіб постраждали. Серед них 58-річний чоловік та 57-річна жінка, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Третій постраждалий 31-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно.

Окрім цього, ворожими ракетами у Дніпрі зруйновано будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, яку вже погасили.

Водночас досі вогнеборці працюють на іншому об’єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полум’я охопило 400 кв метрів. Його вже приборкали.

Тут постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу, госпіталізація не знадобилась.

Не минулося й без артилерійського удару. Вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.

ДОВІДКА: у ніч на 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши 23 ракети та два безпілотники. Ворожі ракети поцілили по багатоповерхівці у місті Умань на Черкащині Також є влучання у Дніпрі – тут загинули жінка та дворічна дитина. Окрім цього, ще двоє осіб постраждало у місті Українка що у Київській області.