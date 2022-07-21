Про це він повідомив в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC.
За його словами єдине, що може зупинити російсько-українську війну — це “зброя, зброя і зброя”. Він додав, що українці дуже розраховують на чергову зустріч у форматі Рамштайн, яка дозволить забезпечити державу ще більшою кількістю зброї.
Порошенко також висловив вдячність Сполученим Штатам за HIMARS, адже ті 12 одиниць, які має Україна, вже допомогли змінити російську поведінку: “Якщо ми отримаємо більше, то це однозначно саме те, на що очікують українські солдати. І це однозначно саме те, чого боїться Росія. Це справді змінює ситуацію”, — наголосив п’ятий президент.
“Я бачив у Бахмуті, Слов’янську, Краматорську, Часовому Яру – на жаль, багато жертв серед цивільного населення, навіть за ці останні 48 годин. Все це є свідчення того, наскільки варварською є російська армія, наскільки варварським є сам Путін, і яким геноцид він творить проти нас, українців”, — констатував Порошенко.
Він зауважив, що українські солдати також дякують за HIMARS та просять надати ще більше.
- Сполучені Штати Америки передадуть на користь ЗСУ ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS. Днем раніше Міноборони США оголосило новий пакет військової допомоги.
- Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.
- Також майже через місяць після того, як група німецьких інтелектуалів, діячів культури та публіцистів закликала покінчити із військовим конфліктом в Україні шляхом дипломатичних домовленостей і погодити режим припинення вогню, майже 100 експертів зі Східної Європи з різних країн виступили з критикою цього звернення.