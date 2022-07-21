Про це він повідомив в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC.

За його словами єдине, що може зупинити російсько-українську війну — це “зброя, зброя і зброя”. Він додав, що українці дуже розраховують на чергову зустріч у форматі Рамштайн, яка дозволить забезпечити державу ще більшою кількістю зброї.

Порошенко також висловив вдячність Сполученим Штатам за HIMARS, адже ті 12 одиниць, які має Україна, вже допомогли змінити російську поведінку: “Якщо ми отримаємо більше, то це однозначно саме те, на що очікують українські солдати. І це однозначно саме те, чого боїться Росія. Це справді змінює ситуацію”, — наголосив п’ятий президент.

“Я бачив у Бахмуті, Слов’янську, Краматорську, Часовому Яру – на жаль, багато жертв серед цивільного населення, навіть за ці останні 48 годин. Все це є свідчення того, наскільки варварською є російська армія, наскільки варварським є сам Путін, і яким геноцид він творить проти нас, українців”, — констатував Порошенко.

Він зауважив, що українські солдати також дякують за HIMARS та просять надати ще більше.