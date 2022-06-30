Про це повідомив американський лідер на пресконференції після саміту НАТО у Мадриді.
Джозеф Байден зазначив, що з моменту як він обіймає посаду Україні надали військову допомогу на 7 млрд доларів. Сполучені Штати планують продовжити підтримку.
Наступними днями американський президент планує оголосити ще більшу допомогу. Зокрема надання нових сучасних західних систем протиповітряної оборони, більше артилерії та протибатарейні радари. Також планується передача додаткової амуніції до ракетних систем HIMARS. Інші країни також постачатимуть HIMARS.
“Ми будемо підтримувати Україну, всі союзники будуть підтримувати, скільки це потрібно буде. Україна вже завдала значного удару Росії. РФ уже втратила свої позиції, і весь світ дивиться на те, як вони намагались захопити всю Україну, Київ – програли, Донбас не можуть захопити. Не знаю, як це завершиться, але це буде поразка Росії в Україні”, – впевнений президент США.
- Нагадаємо, Сполучене Королівство надасть Україні додатково один мільярд фунтів стерлінгів військової допомоги. Таким чином, загальна сума допомоги від Великої Британії зросте майже удвічі.
- Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливе приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції. За його словами, якщо ці держави хочуть приєднатись до Альянсу – нехай приєднуються.
- На саміті НАТО, який проходить у Мадриді, лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що Росія є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.