Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає пакет допомоги на суму 800 мільйонів доларів. У його межах передадуть сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.

Про це повідомив американський лідер на пресконференції після саміту НАТО у Мадриді.

Джозеф Байден зазначив, що з моменту як він обіймає посаду Україні надали військову допомогу на 7 млрд доларів. Сполучені Штати планують продовжити підтримку.

Наступними днями американський президент планує оголосити ще більшу допомогу. Зокрема надання нових сучасних західних систем протиповітряної оборони, більше артилерії та протибатарейні радари. Також планується передача додаткової амуніції до ракетних систем HIMARS. Інші країни також постачатимуть HIMARS.

“Ми будемо підтримувати Україну, всі союзники будуть підтримувати, скільки це потрібно буде. Україна вже завдала значного удару Росії. РФ уже втратила свої позиції, і весь світ дивиться на те, як вони намагались захопити всю Україну, Київ – програли, Донбас не можуть захопити. Не знаю, як це завершиться, але це буде поразка Росії в Україні”, – впевнений президент США.