Джерело: BBC
Берегова охорона Бостона повідомила, що біля узбережжя Ньюфаундленду триває пошуково-рятувальна операція.
Наразі невідомо, скільки осіб перебували на борту у момент зникнення.
Зауважується, що невеликі підводні апарати час від часу беруть у свої експедиції туристів, що прагнуть на власні очі побачити уламки “Титаніка”.
Зокрема OceanGate Expeditions, приватна компанія, яка використовує підводні апарати для глибоководних експедицій, нещодавно опублікувала у своїх соціальних мережах повідомлення про початок такої подорожі. Компанія бере з гостей по 250 000 доларів за місце у своїй восьмиденній експедиції.
Додається, що одне занурення на “Титанік”, включаючи як спуск, так і підйом, займає близько восьми годин.
Затонулий “Титанік” перебуває на глибині 3800 м на дні Атлантики, приблизно за 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.
Корабель ретельно досліджували з моменту виявлення уламків у 1985 році.
- Використовуючи глибоководні карти, вчені створили перше повнорозмірне цифрове тривимірне сканування “Титаніка”, що лежить на глибині 3 800 метрів в Атлантичному океані.
- Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон, відомий своєю роботою над фільмами “Титанік”, “Аватар” та “Термінатор”, через 25 років після виходу картини про зіткнення корабля з айсбергом визнав, що “Джек міг вижити”.
- Колишній морський офіцер, професор Університету Південної Флориди Джозеф Дітурі, який провів 30 днів у підводному готелі під назвою Jules Undersea Lodge у лагуні Кі-Ларго, що знаходиться на глибині 9 метрів, виявив нову форму життя.