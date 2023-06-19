В Атлантичному океані зник підводний човен, котрий використовували для огляду уламків "Титаніка". Триває пошукова операція.

Джерело: BBC

Берегова охорона Бостона повідомила, що біля узбережжя Ньюфаундленду триває пошуково-рятувальна операція.

Наразі невідомо, скільки осіб перебували на борту у момент зникнення.

Зауважується, що невеликі підводні апарати час від часу беруть у свої експедиції туристів, що прагнуть на власні очі побачити уламки “Титаніка”.

Зокрема OceanGate Expeditions, приватна компанія, яка використовує підводні апарати для глибоководних експедицій, нещодавно опублікувала у своїх соціальних мережах повідомлення про початок такої подорожі. Компанія бере з гостей по 250 000 доларів за місце у своїй восьмиденній експедиції.

Додається, що одне занурення на “Титанік”, включаючи як спуск, так і підйом, займає близько восьми годин.

Затонулий “Титанік” перебуває на глибині 3800 м на дні Атлантики, приблизно за 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

Корабель ретельно досліджували з моменту виявлення уламків у 1985 році.