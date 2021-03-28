Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Івано-Франківській області.
Сім порушень поліція зафіксувала станом на 13:00. Чотири з них знайшли в Надвірнянському районі, два – в Богородчанській ОТГ і одне – в Яремчанській ОТГ. За всіма фактами проводиться перевірка.
Громадська мережа “Опора” розповіла, що на одній з дільниць у селі Дроботів Надвірнянського району спостерігачі і голова виборчкому почули звук фотокамери в кабінці для голосування. Громадянина попросили показати телефон і в ньому виявилося фото заповненого бюлетеня.
Поліції повідомили про інцидент, але правоохоронці відпустили чоловіка, оскільки на фото нібито був незаповнений бюлетень.
Чому були призначені довибори в Раду
Довибори у Верховну Раду на 87 окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
- Днями пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами..
- Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то 5-відсотковий бар’єр могли б упевнено подолати чотири партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили “Слуга народу” становить менш як 21%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.