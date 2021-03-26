Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, то 5-відсотковий бар’єр могли б упевнено подолати чотири партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" становить менше 21%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.

Так, 5-відсотковий бар’єр упевнено долають “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, “Опозиційна платформа – За життя” і “Батьківщина”.

Провладна партія “Слуга народу” зараз має 20,8% підтримки респондентів (серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

На другому місці – “Європейська Солідарність”, яку готові підтримати 15,0% опитаних.

За “ОПЗЖ” проголосували б 14,8% респондентів, а за партію “Батьківщина” – 12,4%.

На межі проходження до ВР зараз знаходяться партії “Сила і честь” та “Українська стратегія Гройсмана” (у них по 5,0% підтримки).

За Радикальну партію проголосували б 4,6% опитаних, за партію “Голос” – 3,5%, “УДАР” – 3,2%, партію “Свобода” – 2,9%, “За майбутнє” – 2,4%, “Народний фронт” – 2,0%.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%