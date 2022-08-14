Другий тиждень поспіль у роздрібних мережах дешевшає пальне

За тиждень, з 5 по 12 серпня, в Україні середня ціна бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і становила 49,88 грн/л, тоді як А-95 преміум здешевшав на 36 коп./л — до 50,90 грн/л /л, а дизельне пальне — на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє галузеве видання enkorr.

Найбільша консолідована мережа групи “Приват” (“Авіас”, ANP, “Укрнафта” та ін. – загалом 1 540 станцій) утримала ціни на попередньому рівні. Вартість бензину марки А-95 становила 49,00 грн/л, преміальна марка А-95 – 49,50 грн/л і ДП – 53,00 грн/л.

Водночас у мережі “Нафта” ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), тоді як А-95+ подорожчав на 99 коп./л, натомість ДП здешевшало на 1 грн/л – до 55 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 і ДП на 1,58 грн/і 2,60 грн/л – до 49,19 грн/л та 52,99 грн/л відповідно. Вартість преміального А-95 залишилася без змін (52 грн/л).

У мережі Chipo “п’ятірка плюс” здешевшала на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДП – на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л. Так, за минулі два тижні пальне в цій мережі подешевшало на 2,35 грн/л (А-95+) та 5,88 грн/л (ДП) відповідно.

Такі мережі як “Авантаж 7”, Mango, Motto та інші знизили ціну всіх видів пального на 0,07-4 грн/л.