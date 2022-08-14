російсько-українська війна

15 серпня

01:14 Другий тиждень поспіль у роздрібних мережах дешевшає пальне
01:04 Уряд Фінляндії розгляне питання віз для росіян 16 серпня
00:49 Ющенко звернувся до Садового: зв’язкову УПА Гусяк мають похоронити поряд з однодумцями
00:28 Понад 40 країн та ЄС вимагають від РФ вивести війська з ЗАЕС – заява

14 серпня

23:51 У боях проти росіян загинув один з найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ — Антон Листопад
23:26 Ті, хто підтримує РФ, має платити дедалі більшу ціну – Зеленський звернувся до росіян
22:54 «31 прихід» – росіяни знову обстріляли Сумщину
21:43 «Коли БПЛА потраплять в надійні руки ЗСУ, робиться «бавовна» – Порошенко оприлюднив результат роботи переданих дронів
18:53 Підрозділи ДСНС знешкодили 451 вибухонебезпечний предмет за добу
18:18 Президент Латвії закликав позбавляти віз та посвідки на проживання прихильників війни
17:02 Подоляк: Контрнаступ на Херсон іде вже сьогодні, а усі публічні коментарі – ІПСО для деморалізації росіян
16:53 Ексмеру Куп’янська, який добровільно перейшов на бік окупантів, оголошено підозру
16:16 Ініціатива «Першого грудня» закликала міжнародну спільноту не допустити «трибуналу» над захисниками Маріуполя
15:46 У Польщі працюють над концепцією відмови росіянам у видачі віз
15:09 Кабмін запропонував скасувати пільгове оподаткування на пальне
14:33 У столиці Вірменії Єревані стався вибух у ТЦ: 1 загиблий, 20 поранених
14:11 Ліз Трасс випереджає конкурента в боротьбі за посаду прем’єр-міністра Великої Британії
13:42 ЗСУ перекрили постачання РФ до Херсонської області, зруйнувавши мости через Дніпро — ISW
12:41 Українська розвідка назвала командирів, чиї підрозділи атакують крилатими ракетами мирних жителів
11:53 ЗСУ завдали до десяти групових авіаударів по позиціях окупантів, знищивши близько 15 бронемашин
11:38 На аеродромах Німеччини через санкції застрягли десять російських літаків
10:55 Окупантам стало важче просуватися вперед після захоплення Лисичанська — голова ОВА
10:15 Російські військові завдали удару «Ураганами» по портовій інфраструктурі Миколаєва
09:50 Втрати ворога: з 24 лютого ЗСУ ліквідували 43 550 російських окупантів
09:43 Терорист Гіркін намагався потрапити у Херсонську область з Криму (оновлено)
08:27 Російські війська можуть змінити пріоритети наступу на північному сході Донецької області – Інститут вивчення війни
07:26 Захід України накриють дощі: прогноз погоди на 14 серпня
07:14 14 серпня: свята, традиції, прикмети, іменини
00:59 «Перший отаман України»: Залужний потрапив на обкладинку польської газети Gazeta Wyborcza

Другий тиждень поспіль у роздрібних мережах дешевшає пальне

За тиждень, з 5 по 12 серпня, в Україні середня ціна бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і становила 49,88 грн/л, тоді як А-95 преміум здешевшав на 36 коп./л — до 50,90 грн/л /л, а дизельне пальне — на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л.

Понеділок, 15 серпня 2022, 01:14
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Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, повідомляє галузеве видання enkorr.

Найбільша консолідована мережа групи “Приват” (“Авіас”, ANP, “Укрнафта” та ін. – загалом 1 540 станцій) утримала ціни на попередньому рівні. Вартість бензину марки А-95 становила 49,00 грн/л, преміальна марка А-95 – 49,50 грн/л і ДП – 53,00 грн/л.

Водночас у мережі “Нафта” ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), тоді як А-95+ подорожчав на 99 коп./л, натомість ДП здешевшало на 1 грн/л – до 55 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 і ДП на 1,58 грн/і 2,60 грн/л – до 49,19 грн/л та 52,99 грн/л відповідно. Вартість преміального А-95 залишилася без змін (52 грн/л).

У мережі Chipo “п’ятірка плюс” здешевшала на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДП – на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л. Так, за минулі два тижні пальне в цій мережі подешевшало на 2,35 грн/л (А-95+) та 5,88 грн/л (ДП) відповідно.

Такі мережі як “Авантаж 7”, Mango, Motto та інші знизили ціну всіх видів пального на 0,07-4 грн/л.

Теги: АЗС, ДП, здешевшання, пальне, ціна, бензин

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