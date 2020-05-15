Нардепа Олександра Дубінського відмовилися пускати в студію шоу "Свобода слова" з Савіком Шустером. Він запевняє, що це пов'язано з тим, що він мав намір критикувати Ріната Ахметова.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішній ефір шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” присвячений обговоренню зеленої енергетики. У студії присутня, зокрема, в.о. міністра енергетики Ольга Буславец, яку звинувачують в лобіюванні інтересів олігарха, власника ДТЕК Ріната Ахметова.

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський також мав взяти участь в шоу, проте його не пустили в студію, про що він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, причиною послужило те, що він мав намір критикувати Ріната Ахметова, який володіє телеканалом, на якому виходить шоу, а також в.о. міністра Буславець.

“Савік Шустер об**рався, і в студію мене не пустив. А я так хотів розповісти, як його власник на**бує кожну українську родину за допомогою в.о. міністра енергетики Буславець. В студії залишилися одні підгодовані негідники, які вам зараз облямовують зниження потужностей АЕС та найвищий тариф на зелену енергетику в світі”, — заявив Дубінський.

Своєю чергою редакція “Свободи слова” запевнила, що народного депутата не можуть пустити в студію через карантинні обмеження.

“Дуже багато коментарів про те, що Олександр Дубінський не потрапив в нашу студію фізично. Ще раз наголошую, що ми запрошували його для участі по Skype. Олександр цього не захотів, він захотів прийти в нашу студію фізично. Але ми цього дозволити не можемо, оскільки у нас дотримуються всі карантинних заходів: дистанція між учасниками 1,5 метра, щоб убезпечити наших гостей і редакцію. Як бачите, і я в масці працюю”, — сказав кореспондент шоу під час онлайн-трансляції.

ОНОВЛЕНО:

Ведучий шоу Савік Шустер також не залишив ситуацію без уваги. Він пояснив, що в студії можуть перебувати не більше 8 осіб одночасно, і ці місця зайняті гостями. Одне з місць мав зайняти Андрій Герус, голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Однак він від участі в шоу відмовився.

Замість Геруса був запрошений Олександр Дубінський, він мав взяти участь в шоу дистанційно, проте відмовився і в останній момент приїхав в студію. В результаті йому довелося відмовити в участі в програмі.

“Я з сьогоднішнього ранку знав, що він на включенні на всю програму. Ми йому дзвонили, і все це було погоджено, є листування наших редакторів з ним. Всі узгоджено: Дубінський в ефірі впродовж всієї програми на включенні, на відстані, не в студії , тому що тут місця зайняті. Нормально? Нормально! Але ні! За 40 хвилин до програми людина вирішила приїхати сюди, влаштувати весь цей шухер на прохідній, вийти в прямий ефір на своєму стрімі, говорити якісь дурниці і брехню, чисту абсолютну брехню!”, — сказав Шустер.

Також телеведучий звинуватив нардепа в тому, що він влаштував провокацію з метою особистого піару.