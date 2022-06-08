Президент Польщі Анджей Дуда розпочинає серію візитів до Південної Європи. З 8 червня він буде переконувати лідерів цих країн підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомили у канцелярії президента.

Планувалася, що офіційні візити будуть проводити Анджей Дуда та президентка Словаччини Зузана Чапутова. Проте вона захворіла на COVID-19, тому змушена скасувати поїздку.

Польський лідер спершу приїде до Португалії та Італії, де узгоджено зустрічі з прем’єр-міністром та президентом відповідно. Звідти він вирушить до Румунії, у столиці якої якраз збереться саміт “Бухарестської дев’ятки”.

В Італії та Португалії, крім надання Україні статусу кандидата в ЄС, польський президент шукатиме шляхи відновлення експорту українського зерна. За словами глави Бюро міжнародної політики президента Якуба Кумоча, ці візити свідчать про частину компанії за Україну, котру президенти Польщі та Словаччини оголосили під час нещодавньої зустрічі у Братиславі.

“Наші країни – за підтримки Естонії, Литви та Латвії – переконуватимуть надати Україні статусу кандидата”, — наголошували вони.