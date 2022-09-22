Цієї ночі стало відомо, що понад дві сотні оборонців Маріуполя, серед яких і бійці полку "Азов", були визволені з російського полону у межах обміну. Екскомандир "Азову" Максим Жорін розповів, що військовополонені українці не знали про обмін і думали, що їх везуть на допит чи розстріл.

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

У своєму відеозверненні військовий зауважив, що повернення групи захисників “Азовсталі” – це та подія, в яку мало хто вірив.

“Але, тим не менш, це правда. Україна змогла повернути додому більше двох сотень українських героїв, які захищали Маріуполь, які захищали “Азовсталь””, – наголосив він.

Жорін зауважив, що серед двох сотень захисників є “азовці”, морпіхи, представники СБУ, Нацполіції та Нацгвардії.

Повернули зокрема й українських захисниць, серед яких – вагітна, яка тривалий час перебувала у полоні, та Катерина Поліщук, відома українцям як “Пташка”.

“Серед тих, кого змогли забрати з лап росіян, є командир полку “Азов” Денис Прокопенко. Він поки що тимчасово знаходиться не на території України, але найголовніше це те, що він вже не в лапах наших ворогів і знаходиться у повній безпеці”, – сказав Жорін.

Щодо стану здоров’я повернених військовополонених, то у більшості він дуже складний. Майже всім потрібна медична допомога, і над тим, аби допомогти звільненим полоненим, працює чимало осіб, зокрема й Патронатна служба “Азову”.

“Проте морально-бойовий дух всіх тих, хто повернувся, надзвичайно високий. Хлопці всі задоволені. Навіть не всі ще вірять у те, що з ними відбулось, що вони насправді вже вдома. Багато хто дорогою думав, що когось ведуть на розстріл, когось везуть знову на допит, когось везуть знову знущатись. Але вони вже вдома, вони в безпеці”, – додав Жорін.

Він зауважив, що зараз важливо не забувати, що ще велика кількість українських захисників досі перебувають у полоні, тож потрібно сконцентруватись над тим, аби всіх їх повернути.