Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.
У своєму відеозверненні військовий зауважив, що повернення групи захисників “Азовсталі” – це та подія, в яку мало хто вірив.
“Але, тим не менш, це правда. Україна змогла повернути додому більше двох сотень українських героїв, які захищали Маріуполь, які захищали “Азовсталь””, – наголосив він.
Жорін зауважив, що серед двох сотень захисників є “азовці”, морпіхи, представники СБУ, Нацполіції та Нацгвардії.
Повернули зокрема й українських захисниць, серед яких – вагітна, яка тривалий час перебувала у полоні, та Катерина Поліщук, відома українцям як “Пташка”.
“Серед тих, кого змогли забрати з лап росіян, є командир полку “Азов” Денис Прокопенко. Він поки що тимчасово знаходиться не на території України, але найголовніше це те, що він вже не в лапах наших ворогів і знаходиться у повній безпеці”, – сказав Жорін.
Щодо стану здоров’я повернених військовополонених, то у більшості він дуже складний. Майже всім потрібна медична допомога, і над тим, аби допомогти звільненим полоненим, працює чимало осіб, зокрема й Патронатна служба “Азову”.
“Проте морально-бойовий дух всіх тих, хто повернувся, надзвичайно високий. Хлопці всі задоволені. Навіть не всі ще вірять у те, що з ними відбулось, що вони насправді вже вдома. Багато хто дорогою думав, що когось ведуть на розстріл, когось везуть знову на допит, когось везуть знову знущатись. Але вони вже вдома, вони в безпеці”, – додав Жорін.
Він зауважив, що зараз важливо не забувати, що ще велика кількість українських захисників досі перебувають у полоні, тож потрібно сконцентруватись над тим, аби всіх їх повернути.
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