Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.
Зеленський заявив, що росіяни стали першими у світі, хто використовує для терору найбільшу у Європі атомну станцію. Президент наголосив, що Україна буде звертати увагу світу на це та наполягатиме на нових санкціях проти Росії.
За його словами, попри те, що російські обстріли АЕС є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це: “Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації”, — сказав Зеленський.
Раніше президент вже засуджував вибірковість Amnesty International через її звіт про те, що українські військові нібито наражають на небезпеку цивільне населення: “І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час — ігнорується, то з цим не можна миритися”, — зауважив голова України.
- У британській розвідці вважають, що дії російських армійців, ймовірно, зашкодили безпеці нормальної роботи Запорізької атомної електростанції.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбілішу у Європі атомну електростанцію – тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі – щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.
- Нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі попередив, що найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС – “повністю вийшла з-під контролю”.