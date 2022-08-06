Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський заявив, що росіяни стали першими у світі, хто використовує для терору найбільшу у Європі атомну станцію. Президент наголосив, що Україна буде звертати увагу світу на це та наполягатиме на нових санкціях проти Росії.

За його словами, попри те, що російські обстріли АЕС є одним з найбільш небезпечних злочинів проти українців та всіх європейців, проти права на життя кожної людини, чомусь немає звіту і навіть просто повідомлення від Amnesty International про це: “Дуже красномовне мовчання, яке ще раз вказує на маніпулятивну вибірковість цієї організації”, — сказав Зеленський.

Раніше президент вже засуджував вибірковість Amnesty International через її звіт про те, що українські військові нібито наражають на небезпеку цивільне населення: “І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час — ігнорується, то з цим не можна миритися”, — зауважив голова України.