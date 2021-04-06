За підсумками 2020 року два державні торговельні порти України прозвітували про десятки мільйонів збитків.

Про це інформує експертна організація StateWatch. Відповідні дані звітів про виконання показників фінансового плану підприємств проаналізували експерти створеного StateWatch проєкту “Марлін”.

Зокрема “Херсонський морський торговельний порт” отримав чистих збитків на суму 43,3 млн грн, а “Ренійський морський торговельний порт” – на суму 45,3 млн грн.

Як зазначають у StateWatch, обидва держпідприємства належать до сфери управління Міністерства інфраструктури та мають стратегічне значення для безпеки та економіки держави.

Згідно із документами, з якими ознайомилися експерти, причини збитку держпідприємств були зумовлені зниженням обсягів перевантаження, а також карантинними обмеженнями, пов’язаними із коронавірусом COVID-19.

На негативні фінансові результати “Ренійського МТП” також вплинули: арешт всіх банківських рахунків та майна, бюджетні економічні санкції та штрафи з ЄСВ.

На запит експертів у Мінінфраструктури відповіли, що через наявність у порту прострочених боргових зобов’язань за платежами до бюджету Державною податковою службою застосована податкова застава фактично на все ліквідне майно підприємства на загальну суму у 13,7 млн грн.

Виконавчою службою, для забезпечення вимоги Головного управління ДПС в Одеській області про примусове стягнення заборгованостей з ЄСВ, з січня 2020 року застосований арешт усіх банківських рахунків та майна порту. За 2020 рік прострочена кредиторська заборгованість Ренійського порту зросла до 100 млн грн.

Як уточнили в StateWatch, за останні декілька років обидва підприємства також отримували збитки. Так, за результатами 2019 року “Херсонський МТП” відзвітував про 14,3 млн грн збитків, у 2018 – 10,8 млн грн.

“Ренійський МТП” також завершив 2019 рік із чистим збитком на суму 25,4 млн грн. У 2018 році збиток склав 19,3 млн грн.

Ренійський морський порт є важливим транспортним вузлом України. Він розташований на стику трьох держав – України, Румунії та Молдови.

Херсонський морський порт входить до складу єдиного транспортного комплексу на півдні України.