Про це повідомляє The Weekend Australian.

Конфлікт між відвідувачками супермаркету Woolworths стався напередодні в місті Чуллора. Сварка між жінками була відображена на відео, ролик набрав вже більше 4 млн переглядів.

На кадрах видно, що дві жінки повністю заповнили візки упаковками туалетного паперу. Третя відвідувачка визнала це несправедливим і спробувала забрати у них одну упаковку, після чого між ними зав’язалася бійка, яку не змогли зупинити співробітники супермаркету. У справу втрутилися поліцейські.

A Bankstown mother and daughter have been charged, after a fight over toilet paper in Woolworths. @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/P6VjuXyqg6

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 8, 2020