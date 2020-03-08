Про це повідомляє The Weekend Australian.
Конфлікт між відвідувачками супермаркету Woolworths стався напередодні в місті Чуллора. Сварка між жінками була відображена на відео, ролик набрав вже більше 4 млн переглядів.
На кадрах видно, що дві жінки повністю заповнили візки упаковками туалетного паперу. Третя відвідувачка визнала це несправедливим і спробувала забрати у них одну упаковку, після чого між ними зав’язалася бійка, яку не змогли зупинити співробітники супермаркету. У справу втрутилися поліцейські.
A Bankstown mother and daughter have been charged, after a fight over toilet paper in Woolworths. @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/P6VjuXyqg6
— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 8, 2020
Відзначається, що постраждалих немає, правоохоронці затримувати нікого не стали.
На тлі епідемії коронавіруса у всьому світі спостерігається дефіцит медичних масок, проте в Австралії люди раптово стали скуповувати туалетний папір. На цьому тижні полиці супермаркетів з господарськими товарами різко спорожніли.
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