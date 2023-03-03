Дві канадські компанії отримали дозвіл на виготовлення та продаж кокаїну, що є частиною процесу декриміналізації наркотиків у провінції Британська Колумбія.

Про це повідомляє видання Vice.

Зазначається, що у заявах, опублікованих на сайтах компаній Adastra та Sunshine Earth Labs, зазначається, що вони отримали дозвіл на виробництво та розповсюдження наркотику.

Adastra, яка знаходиться в Британській Колумбії, пише, що їм надали ліцензію на роботу з 250 грамами кокаїну.

Sunshine Earth Labs також заявила, що отримала “зелене світло” на виробництво та розповсюдження кокаїну, разом з метилендіоксиметамфетаміном (МДМА), морфіном та діацетилморфіном.

Як пише видання, процес відбувається у межах декриміналізації наркотиків у Британській Колумбії, яка стала першою провінцією Канади, де дозволили героїн, фентаніл, кокаїн тощо.

У провінції дали дозвіл на випробування цього плану протягом трьох років. Тих, хто матиме при собі менше як 2,5 грама кокаїну, не затримуватимуть, а наркотики не конфіскуватимуть. Про це раніше повідомляв телеканал Fox News.

Нагадаємо, що 5 листопада в Іспанії поліціянти заявили, що вилучили 32 тонни розфасованої марихуани вартістю щонайменше 64 мільйони євро, що, ймовірно, є найбільшою кількістю коли-небудь знайденої партії на міжнародному рівні.

ДОВІДКА. Кокаїн – стимулятор та рекреаційний наркотик, що має вигляд білого кристалічного порошку. Ззовні схожий на харчову соду. Зазвичай його вдихають, курять або вводять у вену. Вживання 1 граму кокаїну викликає симптоми тяжкого отруєння.