Двоє місцевих чоловіків – Ярно Віртала та Маркус Маттссон –у фінському місті Турку "анексували" місце для паркування російського дипломата для України, зафарбувавши його прапором країни в середу.

Про це інформує видання Insider.

Розфарбування місця для паркування російського дипломата широкою синьо-жовтою смугою, Ярно Віртала та Маркус Маттссон назвали це “референдумом двох осіб”

Цей крок був ударом по псевдореферендумах, які Росія провела на окупованих частинах України, щоб виправдати свої заяви, що вони тепер є російською територією. Ці “референдуми” були відкинуті Україною та її союзниками як ганебний акт порушення міжнародного права.

Місце знаходиться поруч з офіційною резиденцією російського дипломата Петра Плігіна та спеціально зарезервовано містом для дипломатичного використання. Наступного дня міська влада оголосила, що не зніматиме фарбу з парковки, повідомляє Yle.

Вперше ця ідея виникла у Віртали, який розповів Insider, що він з’явився у високій куртці, щоб більше виглядати як робітник з обслуговування. Але приблизно через пів години Матссон, який їхав на роботу на велосипеді, зупинився і вирішив йому допомогти.

Маттссон написав у соцмережах: “Ми провели референдум удвох про приєднання паркінгу до України… Фінам важливо висловити свою підтримку Україні словами та діями, і я вважаю, це ненасильницька непокора в цьому контексті — звичайно, акцент на слові “ненасильницький”. Мені сподобалась ця ідея, бо обслуговування вулиць не шкодить ні людям, ні майну”.

“Сто відсотків виборців погодилися, жодних протипоказань не було, тому ми вирішили відсвяткувати результати, намалювавши на місці прапор України”, – додав він.