Народні депутати від пропрезидентської партії "Слуга народу" сьогодні обговорювали в чаті можливий закордонний дипломатичний візит. Не обійшлося і без іронічних коментарів.

Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Так, заступниця голови фракції “слуг” Євгенія Кравчук анонсувала для колег “поїздку групою за кордон”.

“Друзі, готуємо нашу наступну поїздку групою за кордон – маршрут обираємо разом із МЗС (Міністерством закордонних справ, – ред.) із врахуванням нашої корисності для дипломатії. Попередні дати 10 – 13 або 14 вересня. Це після пленарного тижня”, – зазначила Кравчук.

У відповідь нардеп Роман Грищук згадав про Таїланд (ймовірно, раніше ця країна обговорювалася серед “слуг” у контексті планування візиту).

“Яку дипломатичну користь ми можемо принести Таїланду?” – зіронізував Грищук.

Його підтримала депутатка Вікторія Кінзбурська зі словами: “Рома, озвучуєш мої вчорашні думки”.

Підключився до дискусії й нардеп-“слуга” Богдан Яременко.

“Якщо серйозно, а дипломатія і Таїланд – це дуже серйозно… Обиратимемо щось на відстані 2-3 годин льоту”, – написав він.