Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.
Так, заступниця голови фракції “слуг” Євгенія Кравчук анонсувала для колег “поїздку групою за кордон”.
“Друзі, готуємо нашу наступну поїздку групою за кордон – маршрут обираємо разом із МЗС (Міністерством закордонних справ, – ред.) із врахуванням нашої корисності для дипломатії. Попередні дати 10 – 13 або 14 вересня. Це після пленарного тижня”, – зазначила Кравчук.
У відповідь нардеп Роман Грищук згадав про Таїланд (ймовірно, раніше ця країна обговорювалася серед “слуг” у контексті планування візиту).
“Яку дипломатичну користь ми можемо принести Таїланду?” – зіронізував Грищук.
Його підтримала депутатка Вікторія Кінзбурська зі словами: “Рома, озвучуєш мої вчорашні думки”.
Підключився до дискусії й нардеп-“слуга” Богдан Яременко.
“Якщо серйозно, а дипломатія і Таїланд – це дуже серйозно… Обиратимемо щось на відстані 2-3 годин льоту”, – написав він.
- У жовтні минулого року народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Донбас, де перебували два дні. У дводенну поїздку мали вирушити 120 народних депутатів президентської фракції, однак близько половини не зробили цього.