Перша леді США Джил Байден збирається привести в Білий дім кішку, яку родина президента забере з притулку.

Про це повідомляє The Guardian.

Зараз у Байденів в Білому домі є двоє собак.

Для того, аби привести кішку, собаки пройшли спеціальне навчання. Зокрема, їх водили в котячий притулок.

Також стало відомо, що привести кішку – ідея Джил, але президент її підтримав.

До цього, родина президента Біла Клінтона мала кішку в Білому домі. Також коти були в Білому домі при правлінні президента Картера й Джорджа Буша. Першу кішку в Білий дім привів Авраам Лінкольн.

31 березня стало відомо, що собака президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор в Білому Домі знову вкусив людину.

Нагадаємо, перший інцидент з укусом стався на початку березня. Після цього 13-річний Чемп і 3-річний Мейджор повернулися в будинок Джо і Джилл в Делавері. У резиденції Делавера Мейджор пройшов додаткове дресирування.