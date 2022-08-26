Президент США Джо Байден у своїй промові розкритикував Республіканську партію, яка дотримувалася філософії його попередника Дональда Трампа, назвавши це "напівфашизмом".

Про це повідомило видання The Washington Post.

Джо Байден під час промови в Роквіллі, штат Меріленд заявив, що Республіканська партія повернулася до “напівфашизму”.

Він сказав, що республіканці MAGA не просто загрожують особистим правам та економічній безпеці, але й становлять загрозу демократії. Вони відмовляються прийняти волю народу. Вони приймають лише політичне насильство й не вірять у демократію.

Далі Байден чіткіше висловив занепокоєння щодо американської демократії та республіканців, яких він вважає “загрозою”.

“Те, що ми зараз бачимо, є або початком, або кінцем екстремальної філософії MAGA. Справа не лише в Трампі, це вся філософія, яка лежить в основі — це схоже на напівфашизм”, – наголосив Байден.

Окрім того, він згадав про широкомасштабне вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну та його часту взаємодію з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, а також розкритикував свого попередника Дональда Трампа за послаблення Сполучених Штатів на світовій арені.

“Я недооцінив, скільки шкоди завдали попередні чотири роки репутації США у світі”, — зауважив президент США Джо Байден.

Натомість речник Національного комітету Республіканської партії розкритикував Байдена за його висловлювання, зокрема й за використання терміну “напівфашизм”.

“Огидно. Байден змусив американців звільнитися з роботи, перерахував гроші від сімей, які працюють, гарвардським юристам і ввів нашу країну в рецесію, а сім’ї не можуть дозволити собі газ і продукти. Демократам байдуже до страждань американців”, – сказав у відповідь речник Національного комітету Республіканської партії Натан Бренд.

Довідка. Make America Great Again (MAGA) — гасло кампанії, яке використовується в американській політиці та було популяризоване Дональдом Трампом у його президентській кампанії 2016 року. Дональд Трамп зареєстрував гасло “Зробімо Америку великою знову” як торгову марку у 2012 році й використовував його до президентської кампанії, а також надягав кепки з написом гасла під час своїх виступів.