Президент США Джо Байден різко попередив про загрозу, пов'язану з ядерними погрозами президента РФ Володимира Путіна, на тлі невдач російської армії в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Байден під час виступу на зборі коштів Демократичної партії у Нью-Йорку заявив, що вперше з часів кубинської ракетної кризи світ зіштовхнувся з прямою загрозою застосування ядерної зброї, “якщо все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йдуть”.

“Я не думаю, що існує здатність легкого застування тактичної ядерної зброї і не закінчити це армагедоном”, – сказав Байден.

Байден додав, що намагається з’ясувати, “що таке безумство Путіна”.

“Де він знаходить вихід? Де він опиниться у тому становищі, що не тільки втратить обличчя, але й значну владу в Росії?”, – сказав президент США.

Попередження Байдена прозвучали у той час, коли Сполучені Штати розглядають, як реагувати на можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Напередодні офіційні особи США заявили, що не виявили підготовки до ядерного удару. Та попри це експерти не відкидають такого розвитку подій і наголошують, що США повинні до нього підготуватись.

“Це брязкання ядерною зброєю є безрозсудним і безвідповідальним. Як я вже зазначав раніше, на даному етапі у нас немає жодної інформації, яка б змусила нас змінити нашу позицію стратегічного стримування, і ми не вважаємо, що президент Путін прийняв рішення застосувати ядерну зброю”, — сказав 6 жовтня речник Пентагону генерал Пет Райдер.

Після виступу Байдена офіційні особи підкреслили CNN, що вони не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії.

Американський посадовець сказав, що попри попередження Байдена про те, що світ найближче до ядерної кризи з 1960-х років, вони не помітили змін у ядерній позиції Росії на цей час.

Високопосадовець уряду США також висловив здивування зауваженнями президента Байдена, заявивши, що немає очевидних ознак ескалації загрози з боку Росії.

Хоча немає жодних сумнівів, що ядерну позицію Росії сприймають серйозно, цей посадовець сказав, що слова Байдена на сьогоднішньому зборі коштів застали зненацька інших офіційних осіб.

“Сьогодні не було виявлено нічого, що вказувало б на ескалацію”, — сказав посадовець, який продовжив захищати зауваження Байдена через постійну серйозність справи.

Під час збору коштів Байден чітко говорив про загрозу, яку, на думку посадовців, становить Росія, повідомила CNN особа, знайома з думкою американського президента.

Однак офіційні особи США також звернули увагу на неодноразові публічні погрози російського президента застосувати ядерну зброю.

У телевізійному зверненні наприкінці вересня Путін сказав: “Якщо територіальна цілісність нашої країни опиниться під загрозою, ми без сумніву використаємо всі доступні засоби для захисту Росії та нашого народу. Це не блеф”.

Минулої п’ятниці на церемонії, під час якої він оголосив про незаконну анексію чотирьох українських областей, Путін заявив, що Росія використовуватиме “всі доступні засоби” для захисту цих територій, додавши, що США “створили прецедент” для ядерних атак під час бомбардувань Хіросіма і Нагасакі у Другій світовій війні.

“У нас є хлопець, якого я знаю досить добре. Він не жартує, коли говорить про потенційне використання тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї, тому що його армія, можна сказати, значно неефективна”, — сказав Байден про Путіна під час свого виступу.