Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відповів на запитання журналіста про готовність приїхати до Києва.

Ствердну відповідь опублікувала пресслужба Білого дому.

Журналіст спершу поставив запитання щодо скерування до України американських високопосадовців. На що Байден зауважив, що питання обговорюється та наразі розв’язується.

Після цього представник ЗМІ запитав, чи готовий президент особисто відвідати українську столицю. Американський президент відповів “так”.

Він зазначив, що високопосадовці США найближчим часом вирішать, чи надсилати колегу до Києва на знак підтримки України.

За даними ЗМІ, Білий дім веде перемовини щодо візиту одного зі своїх чиновників до України. Водночас у виданні наголосили, що рішення про візит поки що не ухвалено остаточно.