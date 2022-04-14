Ствердну відповідь опублікувала пресслужба Білого дому.
Журналіст спершу поставив запитання щодо скерування до України американських високопосадовців. На що Байден зауважив, що питання обговорюється та наразі розв’язується.
Після цього представник ЗМІ запитав, чи готовий президент особисто відвідати українську столицю. Американський президент відповів “так”.
Він зазначив, що високопосадовці США найближчим часом вирішать, чи надсилати колегу до Києва на знак підтримки України.
За даними ЗМІ, Білий дім веде перемовини щодо візиту одного зі своїх чиновників до України. Водночас у виданні наголосили, що рішення про візит поки що не ухвалено остаточно.
- Нагадаємо, днями президент США Джо Байден став першим світовим лідером, який назвав дії росіян в Україні геноцидом.
- Радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що російсько-українська війна триватиме місяцями, а, може, й довше. Він також виклав позицію президента США Джо Байдена стосовно його характеристики дій РФ в Україні як “геноциду”.
- Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, услід за чинним лідером США Джо Байденом, назвав дії Росії в Україні геноцидом.
- Натомість лідер Франції Емманюель Макрон відмовився називати дії росіян в Україні геноцидом.