Про це повідомляє CNN.
Очільник британського уряду проведе зустріч зі спадкоємним принцом Мохаммедом бен Заїдом в ОАЕ та з принцом-наступником Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяд.
Джонсон очікує, що за результатом перемовин сторони підвищать енергетичну безпеку у світі, знизять волатильність цін на енергоносії та харчові продукти.
Тобто, прем’єр-міністр розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як потенційні джерела нафтопостачання.
Як відомо, Велика Британія нещодавно оголосила про поетапну відмову від імпорту російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року, а також про намір уряду працювати з компаніями, щоб підтримати їх у пошуку альтернативних джерел.
Своєю чергою, ОАЕ нещодавно заявили, що хочуть збільшити видобуток нафти і заохочуватимуть картель Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до збільшення постачання.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, під час відеозвернення до спільного засідання уряду та парламенту Канади, закликав політиків та чиновників зробити більше задля захисту України.
- Колишній Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у штабі територіальної оборони міста Києва заявив, що поки Росія буде членом Радбезу Організації Об’єднаних націй з правом блокувального голосу, діяльність ООН не має жодного сенсу.
- Сьогодні Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вже 16 березня ухвалить рішення щодо справи України проти РФ. Очікується воно о 17:00 за київським часом.