Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснить візит в Абу-Дабі та Ер-Ріяд, щоб обговорити з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії посилення дипломатичного та економічного тиску на РФ через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Очільник британського уряду проведе зустріч зі спадкоємним принцом Мохаммедом бен Заїдом в ОАЕ та з принцом-наступником Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяд.

Джонсон очікує, що за результатом перемовин сторони підвищать енергетичну безпеку у світі, знизять волатильність цін на енергоносії та харчові продукти.

Тобто, прем’єр-міністр розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як потенційні джерела нафтопостачання.

Як відомо, Велика Британія нещодавно оголосила про поетапну відмову від імпорту російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року, а також про намір уряду працювати з компаніями, щоб підтримати їх у пошуку альтернативних джерел.

Своєю чергою, ОАЕ нещодавно заявили, що хочуть збільшити видобуток нафти і заохочуватимуть картель Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до збільшення постачання.