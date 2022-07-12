Поки американський письменник-фантаст Джордж Мартін готується до написання останніх розділів "Вітрів зими", він підтвердив шанувальникам, що фінал його книги відрізнятиметься від завершення епічного фентезі-серіалу .

Про це письменник написав у своєму блозі.

У своєму блозі Мартін опублікував новий пост, де натякнув, чим відрізнятиметься фінал книги “Вітри зими”, яка входить до циклу “Пісня льоду й полум’я”, від закінчення серіалу “Гри престолів”, остання серія якого завершила епопею з восьми сезонів.

Джордж Мартін зазначив, що до серіалу “Пісня льоду” приєднаються нові персонажі. Водночас попередив, що не усі персонажі, які вижили у телевізійному фіналі, дійдуть до кінця його роману.

Він зауважив, що дещо з того, що глядачі бачили на каналі НВО в “Грі престолів”, вони також побачать у “Вітрах зими”, але більша частина решти буде зовсім іншою.

Письменник додав, що надзвичайно сильно любить дивувати своїх глядачів. Але якщо буде вдаватися в подробиці сюжету і спойлерити, то втратить цю можливість.

Він також спрогнозував, що після виходу книги почнуться великі дебати про те, яка версія історії – краща.

“Комусь моя книжка сподобається, хтось віддасть перевагу телешоу. І це добре, ви платите свої гроші і самі робите свій вибір”, – наголосив сценарист.

Окрім цього, американський фантаст порівняв роботу письменника з садівництвом.