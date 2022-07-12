Про це письменник написав у своєму блозі.
У своєму блозі Мартін опублікував новий пост, де натякнув, чим відрізнятиметься фінал книги “Вітри зими”, яка входить до циклу “Пісня льоду й полум’я”, від закінчення серіалу “Гри престолів”, остання серія якого завершила епопею з восьми сезонів.
Джордж Мартін зазначив, що до серіалу “Пісня льоду” приєднаються нові персонажі. Водночас попередив, що не усі персонажі, які вижили у телевізійному фіналі, дійдуть до кінця його роману.
Він зауважив, що дещо з того, що глядачі бачили на каналі НВО в “Грі престолів”, вони також побачать у “Вітрах зими”, але більша частина решти буде зовсім іншою.
Письменник додав, що надзвичайно сильно любить дивувати своїх глядачів. Але якщо буде вдаватися в подробиці сюжету і спойлерити, то втратить цю можливість.
Він також спрогнозував, що після виходу книги почнуться великі дебати про те, яка версія історії – краща.
“Комусь моя книжка сподобається, хтось віддасть перевагу телешоу. І це добре, ви платите свої гроші і самі робите свій вибір”, – наголосив сценарист.
Окрім цього, американський фантаст порівняв роботу письменника з садівництвом.
“Це все, що я можу вам зараз сказати. Мені потрібно повернутися в сад. Тиріон чекає на мене”, – резюмував Мартін.
- Нагадаємо, прихильники творчості Джорджа Мартіна – автора циклу романів “Пісня льоду та полум’я” – зможуть ознайомитися з його фентезійним всесвітом міфів про Дикі карти (Wild Cards) з адаптацією перших історій оригінального роману у вигляді коміксів.
- Раніше письменник Джордж Мартін розповів, що планує завершити чергову книгу епопеї “Пісня льоду і полум’я”, за якою знятий серіал “Гра престолів”, у 2021 році.
- На Бродвеї (Нью-Йорк, США) і в лондонському Вест-Енді у 2023 році поставлять п’єсу за мотивами серіалу “Гра престолів”.