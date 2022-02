Джордж Мартін об’єднається з Marvel задля створення серії коміксів

Про це повідомляється на сайті Marvel.

Заснована на оповіданнях Гарольда Уолдропа, Роджера Желязні та Джорджа Мартіна, “Дикі карти” — це сага, дії якої відбувається в абсолютно новому світі, зміненому появою наддержав.

Обмежена серія коміксів під назвою The Drawing oh the Cards буде написана командою суперзірок коміксів – письменником Полом Корнеллом і художником Майком Готорном. Представники Marvel обіцяють, що цей комікс стане ідеальною точкою входу для новачків у фентезійний світ “Диких карт” і обов’язково – новим переосмисленням для давніх шанувальників.

George R.R. Martin's legendary Wild Cards universe comes to Marvel Comics in a new series! Learn more: https://t.co/Omwq3DZFcQ pic.twitter.com/0IDYcbEtOA — Marvel Entertainment (@Marvel) February 18, 2022

Серія Wild Cards, яка охоплює понад 25 романів, 20 оповідань і написана понад 40 авторами протягом трьох десятиліть, розповідає історію альтернативного всесвіту, де Земля є домом для надпотужних людей, де шириться епідемія невідомого вірусу інопланетного походження Wild Card.

Якщо людина заражається інопланетним вірусом, велика ймовірність, що вона буде вбита. З тих, хто вижив, більшість з них стають “жартівниками” та набувають дивної мутованої форми. Кілька щасливчиків називаються “асами” – тими, хто наділений суперсилами. Вони можуть використати свої сиди для досягнення героїчних або злодійських цілей.