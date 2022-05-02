Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину для зустрічі з українськими матерями та дітьми, які покинули свій дім

Перша леді США Джилл Байден має намір відвідати Румунію та Словаччину у четвер на п'ять днів, щоб зустрітися з військовослужбовцями та персоналом посольства США, переміщеними українськими батьками та дітьми, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У неділю, 8 квітня, коли у США святкують День матері, Байден зустрінеться з українськими матерями та дітьми, які були змушені покинути свої домівки через війну Росії проти України.

Дружина президента Джо Байдена зустрінеться з військовослужбовцями США на авіабазі Михаїла Когальніко в Румунії в п’ятницю, а потім відправиться в Бухарест, де зустрінеться з урядовцями Румунії, співробітниками посольства США, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, які працюють з переміщеними українськими дітьми.

Поїздка також передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишне-Немецке, де Байден зустрінеться з урядовцями, біженцями та працівниками допомоги, повідомили в її офісі.

Візит Джилл Байден є черговою демонстрацією підтримки України та сусідніх країн, які допомагають українським переміщеним особам з боку вищих представників США.