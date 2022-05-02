Джилл Байден відвідає Румунію та Словаччину для зустрічі з українськими матерями та дітьми, які покинули свій дім

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
У неділю, 8 квітня, коли у США святкують День матері, Байден зустрінеться з українськими матерями та дітьми, які були змушені покинути свої домівки через війну Росії проти України.
Дружина президента Джо Байдена зустрінеться з військовослужбовцями США на авіабазі Михаїла Когальніко в Румунії в п’ятницю, а потім відправиться в Бухарест, де зустрінеться з урядовцями Румунії, співробітниками посольства США, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, які працюють з переміщеними українськими дітьми.
Поїздка також передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишне-Немецке, де Байден зустрінеться з урядовцями, біженцями та працівниками допомоги, повідомили в її офісі.
Візит Джилл Байден є черговою демонстрацією підтримки України та сусідніх країн, які допомагають українським переміщеним особам з боку вищих представників США.
- Нагадаємо, вчора до Києва прибула спікерка нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі. Американська депутатка зустрілася з президентом Володимиром Зеленський та отримала орден княгині Ольги.
- 28 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки розглянула та ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України: 417 “за”, “проти” – 10. Ухвалення закону автоматично пришвидшує постачання озброєння, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США.
- Також Україна додатково отримає 495 мільйонів євро з цільового фонду Світового Банку – від західних країн-партнерів.