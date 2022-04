Про це стало відомо під засідання Палати представників США.

7 квітня Сенат США одностайно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни.

Зазначалось, що сенатори підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові з початку повномасштабного нападу дають гідну відсіч росіянам.

28 квітня Комітет з правил зібрався о 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за Києвом) у Капітолії, щоб розглянути акт S. 3522 – Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

The House passed S. 3522 – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10. https://t.co/qP9Wm0n74a

— House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022