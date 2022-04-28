28 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки розглянула та ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України: 417 "за", "проти" - 10. Ухвалення закону автоматично пришвидшує постачання озброєння, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно зі США.

Про це стало відомо під засідання Палати представників США.

7 квітня Сенат США одностайно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни.

Зазначалось, що сенатори підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові з початку повномасштабного нападу дають гідну відсіч росіянам.

28 квітня Комітет з правил зібрався о 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за Києвом) у Капітолії, щоб розглянути акт S. 3522 – Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

The House passed S. 3522 – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 by a vote of 417-10. https://t.co/qP9Wm0n74a — House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022

Десять голосів проти надійшли від республіканських представників Енді Біггса та Пола Госара з Арізони, Скотта Перрі з Пенсільванії, Дена Бішопа з Північної Кароліни, Метта Гетца з Флориди, Марджорі Тейлор Грін від Джорджії, Томаса Массі з Кентуккі, Ральф Норман з Південної Кароліни, Уоррен Девідсон з Огайо та Том Тіффані з Вісконсіна.

Водночас нагадаємо, що конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від штату Джорджія є палкою прихильницею Дональда Трампа та його заяв про те, що вибори 2020 року були вкрадені. Також вона відома своїми антинауковими твердженнями стосовно вакцин та іншими теоріями змов щодо пандемії коронавірусу. У січні 2022 року пресслужба Twitter повідомила, що служба підтримки соцмережі назавжди заблокувала особистий обліковий запис конгресвумен-республіканку за порушення політики платформи щодо дезінформації щодо COVID-19.

Наразі законопроєкт схвалила Палата представників. Згодом закон скерують на підпис президенту США Джо Байдену.

Вперше програму ленд-лізу створили як систему, за якою США безплатно або в кредит передавали своїм союзникам у Другій світовій війні озброєння, боєприпаси, техніку, та стратегічну сировину, зокрема й нафтопродукти.

Вдруге програму ленд-лізу США запропонували та дозволили під час активної фази російсько-української війни у 2022 році для допомоги Україні.

Концепція програми в часи Другої світової війни надавала президенту владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз, прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Ф.Д. Рузвельтом 11 березня 1941 року, передбачав:

постачені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);

передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безпроцентних позик).

Положення ленд-лізу передбачали, що після війни у разі зацікавленості американської сторони незруйнована й не втрачена техніка й устаткування повинна бути повернена до США.

Основними клієнтами США стали Велика Британія, а також СРСР і країни Співдружності.

У післявоєнний період надавалися різні оцінки ролі ленд-лізу. У СРСР частіше, здебільшого з ідеологічних міркувань применшувалась значущість постачання, у той час, як за кордоном стверджувалося, що перемога над Третім Рейхом визначена західною зброєю і що без ленд-лізу Радянський Союз не встояв би.

Програма ленд-лізу може стати визначним моментом, оскільки дасть змогу швидко передавати усе необхідне Україні без зайвої бюрократії. Це створить можливість США фактично дарувати необхідне обладнання з положеннями, котрі передбачають, що країна-одержувач виплатить їх вартість пізніше.

Варто зауважити, що наразі також жодних поточних розрахунків за використання військової амуніції та матеріально-технічного забезпечення із бюджету України не передбачається. Оплата стягуватиметься після завершення військових дій, і лише за невикористану амуніцію, яку Україна вирішить залишити у своєму розпорядженні.

Загалом, законопроєкт відмінює певні вимоги, які зазвичай застосовуються до договорів ленд-лізу на оборонну техніку та озброєння, за умови, що ці “статті призначені для уряду України чи урядів інших східноєвропейських країн, які постраждали від вторгнення Росії в Україну”. Він також знімає заборону на те, що позика або оренда не можуть тривати більш як п’ять років.

За зауваженням Politico, “законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє використовувалася під час наймасштабнішого глобального конфлікту XX – го століття, і це ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі вважають, що вторгнення РФ є екзистенційною загрозою ліберальному порядку“.

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов наголосив, ленд-ліз охоплюватиме всю номенклатуру озброєння, яка існує на сьогодні в тих країнах, які погодяться її постачати. Тож цілком можливо, що Україна отримає усю зброю, яку просить, зокрема й літаки.