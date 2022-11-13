Про це інформує BBC.
Аслін, родом із із Ньюарка, графство Ноттінгемшир (Велика Британія) розповів, що під час перебування у полоні його били та поранили. Тепер він вирішив, що буде розповідати про війну на своєму YouTube-каналі, але не братиме участі в боях.
Ейдена Асліна захопили у полон окупанти під час боїв за Маріуполь (Донецька область). Після звільнення він розповів, що його тримали в маленькій камері з відкритим вікном і без туалету, полоненого погано годували.
За його словами, йому також погрожували вбивством, били кулаками та змушували співати гімн Росії.
Як зазначають в BBC, протягом чотирьох років Україна була його домом і він все ще має глибокий зв’язок із країною та прагнення зіграти роль у війні, яку він відчуває та розуміє.
“Воєнні матеріали в соціальних мережах привертають значну аудиторію. Є багато бійців, цивільних осіб і громадських журналістів, які розповідають свої історії в Instagram, YouTube або на інших платформах, наближаючи нас до реалій війни як ніколи”, – наголошують у виданні.
Цей майданчик Ейден Аслін тепер має намір використати, щоб пролити світло на тривалу боротьбу своїх колишніх побратимів. Він відчуває, що зможе надати точку зору, яку, можливо, не можуть зробити провідні міжнародні ЗМІ.
- Ейден Аслін приїхав разом із групою іноземців з наміром воювати за Україну у складі добровольчих батальйонів задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Він навіть намагався потрапити до полку “Азов”, але не вдалося. Після цього британець потрапив до морської піхоти та уклав контракт зі Збройними силами України, що повністю перекреслює тези російських пропагандистів і “суду” “ДНР” стосовно найманства. Схожа історія – і в іншого засудженого до страти британця Шона Піннера.
- Аслін є одним з іноземних військових, яких повернули 21 вересня під час масштабного обміну військовополоненими. Тоді за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана з російського полону вдалось звільнити 10 іноземців, котрих ворог захопив на території України.