Колишній британський військовий, захоплений у квітні в полон Росією та "засуджений" окупантами до смертної кари, заявив, що повернеться в Україну як онлайн-репортер.

Про це інформує BBC.

Аслін, родом із із Ньюарка, графство Ноттінгемшир (Велика Британія) розповів, що під час перебування у полоні його били та поранили. Тепер він вирішив, що буде розповідати про війну на своєму YouTube-каналі, але не братиме участі в боях.

Ейдена Асліна захопили у полон окупанти під час боїв за Маріуполь (Донецька область). Після звільнення він розповів, що його тримали в маленькій камері з відкритим вікном і без туалету, полоненого погано годували.