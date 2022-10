Про це йдеться у дописі євродепутата у Twitter.

Сікорський особисто перегнав автівки до України. Своєю чергою, наші військові назвали одну з машин на честь його дружини (Anne Applebaum).

Сікорський особисто вручив ключі та документи на позашляховики українським військовослужбовцям та наголосив, що нині Україна відстоює не лише свою незалежність, а й бореться за свободу всього вільного світу.

Volunteers handed over 4 pickups to the Ukrainian army. The EU flag is going to the front with the 93rd brigade to mark the edge of Western civilization. pic.twitter.com/MRvrEuPviS

