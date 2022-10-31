Колишній міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський спільно зі своєю дружиною Енн Епплбаум передали пікапи для потреб 93-ї бригади Холодний яр, котра нині боронить Україну в районі Бахмута.

Про це йдеться у дописі євродепутата у Twitter.

Сікорський особисто перегнав автівки до України. Своєю чергою, наші військові назвали одну з машин на честь його дружини (Anne Applebaum).

Сікорський особисто вручив ключі та документи на позашляховики українським військовослужбовцям та наголосив, що нині Україна відстоює не лише свою незалежність, а й бореться за свободу всього вільного світу.

“Там, де стоять і захищають свою землю воїни Збройних Сил України, відбувається захист демократичних цінностей всього світу. Як представник Європейського парламенту, хочу запевнити, що Європейський Союз та Європарламент й надалі будуть разом з Україною. Героїзм і мужність військовослужбовців, які захищають Україну та кожного українця, надає вам право стати кандидатом для вступу до ЄС”, – наголосив політик.

Volunteers handed over 4 pickups to the Ukrainian army. The EU flag is going to the front with the 93rd brigade to mark the edge of Western civilization. pic.twitter.com/MRvrEuPviS — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) October 30, 2022

Своєю чергою, заступник міністра оборони України Олександр Поліщук висловив вдячність західним партнерам за надану допомогу та підтримку у боротьбі з російським агресором, повідомляє АрміяInform.

Енн Епплбаум — американсько-польська історикиня. Дружина ексміністра зовнішніх справ Польщі Радослава Сікорського також є лауреаткою Пулітцерівської премії та авторкою книги про Голодомор “Червоний голод. Війна Сталіна проти України”, яка вийшла у 2017 році.

Епплбаум працює приїжджою Професоркою практики у Лондонській школі економіки, де вона також керує проєктом Arena, присвяченим вивченню пропаганди та дезінформації. У минулому Епплбом працювала редакторкою часописів The Economist та The Spectator[en] та була членкинею видавничої ради The Washington Post. За її праці з історії Східної Європи, громадянського суспільства і комунізму була неодноразово відзначена різними журналістськими та письменницькими преміями.

У червні 2018 року підтримала відкритий лист діячів культури, політиків і правозахисників із закликом до світових лідерів виступити на захист ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова й інших політв’язнів.

Журналістка також неодноразово висловлювалась відносно необхідності постачання зброї Україні. З приводу відмови уряду Німеччини надати Україні зброю та блокування Німеччиною допомоги Україні з боку НАТО на тлі посилення загрози російської агресії у січні 2022 року, вона зазначила:

“Можливо, німцям (та іншим) настав час зрозуміти, що якщо ви “проти війни”, то повинні допомогти Україні стримувати Росію. На практиці відмова від цього є “за війну”. Це збільшує ймовірність російського вторгнення”, – пояснила Епплбаум.

У 2019 році отримала Орден княгині Ольги III ступеня — за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932—1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор.

У 2022 році відзначена Орденом княгині Ольги II ступеня — за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.