Правоохоронці викрили винних у корупційній схемі щодо квартир для прикордонників у Львові. Замість житла у центрі міста працівники ДПСУ отримували квартири у передмісті.

Про це повідомили в НАБУ.

“28 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року 66 квартир у центрі Львова для того, аби заселити прикордонників та їхні родини.

Натомість працівники ДПСУ отримали 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн гривень дешевша за нерухомість у Львові.

Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові стороннім покупцям. Таку схему “заміни” компанія запропонувала голові ДПСУ.

Зазначається, що слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер.