Ексканцлерка ФРН Меркель отримає премію ООН за підтримку біженців

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель удостоєна премії Нансена, яку вручає Управління ООН у справах біженців, за "лідерство, мужність та співчуття", виявлене Меркель у питанні прийому біженців на уолишній посаді.

Про це повідомляє DW.

Організація зазначає, що у 2015 та 2016 роках, у розпал міграційної кризи, викликаної війною в Сирії, під керівництвом Меркель ФРН прийняла понад 1,2 мільйона переселенців та прохачів притулку. Там також наголосили на зусиллях Меркель у пошуку “життєздатних довгострокових рішень” для тих, хто “шукає безпеки”.

“Допомагаючи більш ніж мільйону біженців вижити і відновитися, Меркель виявила велику моральну і політичну мужність. Це було справжнє лідерство, звернене до людства, яке твердо протистоїть тим, хто проповідував страх і дискримінацію”, – заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Він наголосив, що вона показала, чого можна досягти, коли політики обирають правильний курс дій та працюють над “пошуком розв’язання світових проблем, а не просто перекладають відповідальність на інших”.

Премію Нансена, що присуджується щорічно, було засновано 1954 року на честь першого Верховного комісара ООН у справах біженців, норвезького дослідника Арктики та гуманіста Фрітьофа Нансена за визначну роботу на користь переселенців. Меркель отримає свою нагороду та грошовий приз у розмірі 150 тисяч доларів на церемонії в Женеві 10 жовтня.