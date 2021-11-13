Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин вважає, що СБУ та ДБР сфабрикувало проти нього справу на замовлення Офісу президента.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Справу, яку сфабрикували проти мене СБУ та ГБР, пошили білими нитками з Офісу президента. Вона носить суто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського. Це в нього таке “тонке почуття гумору”, щоб у такий спосіб вітати з днем народження”, – написав він у коментарі “Інтерфакс-Україна”.

За словами колишнього міністра, нічого незаконного у купівлі вугілля в українських шахт немає.

“Щодо юридичної складової вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету”, – сказав він.

На його думку, провадження проти нього необхідне владі для відволікання уваги. “Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших “рейтингових” справ за останні два роки. Така ж фальсифікація. Час нас розсудить”, – йдеться в коментарі.

Нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України та Держбюро розслідувань вручили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України (2014-2016) Володимиру Демчишину. Підозру оголошено за статтею ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

За версією слідства, Демчишин упродовж грудня 2014 – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

Міністр також, стверджують правоохоронці, примушував керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з представниками “Л/ДНР” щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн.