Ексміністра Злочевського оголосили в розшук

Нагадаємо, рекордний хабар у розмірі 6 млн доларів пропонували керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.

У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.