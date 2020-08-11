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Ексміністра Злочевського оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук міністра екології та природокористування часів Януковича - Миколу Злочевського.

Вівторок, 11 серпня 2020, 11:19

Відповідна картка про розшук міститься на сайті МВС України.

Микола Злочевський потрапив до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування за ст. 369 ч.4 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Ексміністра оголосили в національний і міжнародний розшук. Розшукують по справі про організацію ним дачі хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому за закриття іншої справи, де Злочевському повідомлено про підозру.

Нагадаємо, рекордний хабар у розмірі 6 млн доларів пропонували керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.

У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.

Теги: Злочевский

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