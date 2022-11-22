Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.
Табачник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненні в умовах воєнного стану.
Наголошується, що Табачник організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей – Володимира Сальдо та Євгена Балицького у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.
Ексміністр освіти діяв від імені представників вищих органів влади Російської Федерації (зокрема – ФСБ).
Ексміністру освіти загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
- В Україні суд призначив 13 років позбавлення волі бойовику так званої “ДНР”, який був особистим охоронцем терориста “Гіві”. Він перебував у лавах незаконних збройних угруповань з 2016 року.
- Суд арештував додаткові активи підозрюваного у державній зраді народного депутата України 2-4 та 9-го (від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”) скликань Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
- Затримано колишнього начальника управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану.