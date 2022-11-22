Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Табачник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненні в умовах воєнного стану.

Наголошується, що Табачник організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей – Володимира Сальдо та Євгена Балицького у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів.

Ексміністр освіти діяв від імені представників вищих органів влади Російської Федерації (зокрема – ФСБ).