Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За рішенням суду, арешт накладено на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн, банківські рахунки на 1,3 млн грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га. А також на приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.
За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Російської Федерації, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.
“Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії”, – йдеться у повідомленні СБУ.
Також зазначається, що ці гроші надходили нібито на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.
Під час досудового розслідування Служба безпеки України отримала докази, що управління активами здійснювалося безпосередньо з Росії. Також було встановлено весь перелік цих російських суб’єктів. Зараз триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що на початку червня слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (Державна зрада) та ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Віктора Медведчука обвинувачують у тому, що він спільно з іншими однопартійцями та посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей. Вони намагалися незаконно видобувати нафту та газ у районі тимчасово окупованої території АР Крим. Віктору Медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
- Нещодавно Збройним силам України передали гелікоптер та літак, який раніше належав родині Віктора Медведчука.
- Ще у травні ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.
- Раніше повідомлялося, що речник російського президента Дмитро Пєсков відкинув пропозицію України щодо можливого обміну затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука на українських військових, які знаходяться у полоні РФ.