Суд арештував додаткові активи підозрюваного у державній зраді народного депутата України від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя” 2-4 та 9-го скликань Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За рішенням суду, арешт накладено на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн, банківські рахунки на 1,3 млн грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га. А також на приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Російської Федерації, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

“Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Також зазначається, що ці гроші надходили нібито на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

Під час досудового розслідування Служба безпеки України отримала докази, що управління активами здійснювалося безпосередньо з Росії. Також було встановлено весь перелік цих російських суб’єктів. Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що на початку червня слідчі ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (Державна зрада) та ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Віктора Медведчука обвинувачують у тому, що він спільно з іншими однопартійцями та посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей. Вони намагалися незаконно видобувати нафту та газ у районі тимчасово окупованої території АР Крим. Віктору Медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.