Про це повідомляє американський портал Page Six.
Це був перший раз, коли братів побачили разом з того часу, як принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили кілька скандальних заяв про королівську родину в інтерв’ю Опрі Вінфрі.
Так, згідно із заявою фахівців, принц Вільям сказав принцу Гаррі під час похорону їхнього діда, що церемонія і музика “були відмінними”, на що його брат відповів, що “все було так, як він хотів”.
Бесіда принців також показана на відео, яке опублікував офіційний YouTube-канал королівської родини.
Принци Гаррі та Вільям не бачилися понад рік – відтоді, як Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських обов’язків і переїхали до США.
Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.
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