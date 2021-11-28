Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Ризі (Латвія).
ЄС також планує взяти під контроль ситуацію з пропагандою та гібридними загрозами щодо теми пандемії.
“Ми переконані, що для того, аби приймати правильні рішення та діяти своєчасно та активно, нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації”, – сказала вона.
Протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть інформацію про варіант COVID-19 Omicron, а Єврокомісія активізує вакцинацію та необхідні санітарні заходи.
“Якщо небезпека вірусу буде доведена – Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів”, – додала Урсула фон дер Ляєн.
- Раніше у Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин.
- 28 листопада Ізраїль на 14 днів закриває кордони для іноземців – усе для того, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу Omicron.
- Перші два випадки захворювання новим варіантом коронавірусу Omicron підтвердили у Мюнхені.
- Фармацевтична компанія Moderna оголосила про розробку вакцини проти нещодавно виявленого штаму коронавірусу Omicron.