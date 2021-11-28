Американська компанія Pfizer зможе адаптувати свою вакцину до нового варіанта коронавірусу Omicron за 100 днів.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Ризі (Латвія).

ЄС також планує взяти під контроль ситуацію з пропагандою та гібридними загрозами щодо теми пандемії.

“Ми переконані, що для того, аби приймати правильні рішення та діяти своєчасно та активно, нам потрібні правильні інформаційні та аналітичні можливості в усьому ЄС. І тому ЄС потрібен власний Спільний центр з аналізу ситуації”, – сказала вона.

Протягом наступних 2-3 тижнів вчені збиратимуть інформацію про варіант COVID-19 Omicron, а Єврокомісія активізує вакцинацію та необхідні санітарні заходи.

“Якщо небезпека вірусу буде доведена – Pfizer адаптує свій препарат до нового штаму протягом 100 днів”, – додала Урсула фон дер Ляєн.