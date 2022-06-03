З 8 червня два регіональні поїзди з'єднають столицю з Житомиром. Час у дорозі триватиме менш ніж три години.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця продовжує покращувати залізничне сполучення країною в умовах війни. З 8 червня ми як експеримент призначаємо два регіональні поїзди, які сполучать столицю з Житомиром”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином час у дорозі триватиме менше ніж 3 години завдяки відсутності проміжних зупинок. Однією з головних переваг цих поїздів перед маршруткою є наявність вагонів купе.

Тому тим, хто подорожує сім’ями тепер буде значно зручніше. Окрім вагонів купе будуть й вагони плацкарт для більш економної подорожі.

Придбати квитки можна буде за такими цінами: у плацкарті – від 105 грн, у сидячому вагоні – від 125 грн, у вагоні купе – від 189 грн. Вартість квитків буде змінюватися залежно від дня тижня та обраного вагона.

Продаж квитків розпочнеться сьогодні ввечері на сайті “Укрзалізниці”.

Поїзд №759/760 Київ — Житомир вирушатиме з Києва щоденно о 06:55 і прибуватиме до Житомира о 09:43. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.

Поїзд №775/776 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 18:38 і прибуватиме до Києва о 21:50.