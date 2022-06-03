Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
“Укрзалізниця продовжує покращувати залізничне сполучення країною в умовах війни. З 8 червня ми як експеримент призначаємо два регіональні поїзди, які сполучать столицю з Житомиром”, – йдеться у повідомленні.
Таким чином час у дорозі триватиме менше ніж 3 години завдяки відсутності проміжних зупинок. Однією з головних переваг цих поїздів перед маршруткою є наявність вагонів купе.
Тому тим, хто подорожує сім’ями тепер буде значно зручніше. Окрім вагонів купе будуть й вагони плацкарт для більш економної подорожі.
Придбати квитки можна буде за такими цінами: у плацкарті – від 105 грн, у сидячому вагоні – від 125 грн, у вагоні купе – від 189 грн. Вартість квитків буде змінюватися залежно від дня тижня та обраного вагона.
Продаж квитків розпочнеться сьогодні ввечері на сайті “Укрзалізниці”.
Поїзд №759/760 Київ — Житомир вирушатиме з Києва щоденно о 06:55 і прибуватиме до Житомира о 09:43. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 12:06, прибуття до Києва — о 14:51.
Поїзд №775/776 Київ — Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 18:38 і прибуватиме до Києва о 21:50.
- Українці, які виїжджають із небезпечних зон та окупованих міст, отримуватимуть грошову підтримку від держави під час евакуації. Для цього Укрзалізниця співпрацюватиме з працівниками Укрпошти, які будуть видавати кошти в спеціально призначених для цього пунктах на вокзалі у Львові. Невдовзі перелік вокзалів розшириться.
- В Україні почав курсувати перший спеціальний медичний потяг, що призначений для евакуації хворих та поранених людей з “гарячих точок”.
- Два вагони евакуаційного рейсу, який прямував до Ірпеня, зійшли з рейок внаслідок влучання ворожого снаряду в колію.