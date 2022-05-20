Українці, які виїжджають із небезпечних зон та окупованих міст, отримуватимуть грошову підтримку від держави під час евакуації. Для цього Укрзалізниця співпрацюватиме з працівниками Укрпошти, які будуть видавати кошти в спеціально призначених для цього пунктах на вокзалі у Львові. Невдовзі перелік вокзалів розшириться.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Відбувається цей процес наступним чином: відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Потім ці дані передають працівникам Укрпошти, які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу організовують все необхідне, щоб люди відразу після виходу з потяга могли отримати гроші.

Цей проект створений за підтримки Офісу президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці та Укрпошти. Його метою є донести людям, які ще досі не виїхали з Донбасу, що на них чекають. Цей проект є доповненням до програми “Там, де вас чекають”, яка дозволяє вже в потязі підібрати та замовити варіанти тимчасового розселення.

“Ця програма покликана допомогти все ж таки евакуюватись тим, хто підставляє життя під загрозу кожного дня, але досі не наважувався виїхати з найгарячіших точок, мовляв “ми нікому не потрібні!”. Ми не словами, а справами підтверджуємо, що “потрібні” – люди відразу отримують “живі” підйомні кошти. До того ж, ще в потязі подаються заявки на розміщення, а по прибутті – чекають представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти на поселення», – зазначає Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці.

Також у повідомленні зазначається, що пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.