Колишня очільниця британського уряду Ліз Трасс заявила, що Велика Британія повинна була "зробити більше раніше", аби стримати президента РФ Володимира Путіна до того, як він розпочав повномасштабну війну проти України. Вона також закликала надати Києву все необхідне, щоб виграти війну якнайшвидше, зокрема й винищувачі.

Про це повідомляє Politico.

Ліз Трасс під час виступу у дебатах Палати громад щодо України зазначила, що Велика Британія повинна була раніше зробити більше, аби протистояти риториці Путіна – до того, як він розпочав широкомасштабну війну проти України. Трасс також додала, що Захід занадто довго залежав від російської нафти.

Експрем’єрка пригадала, як дізналась про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, коли їй подзвонили о 3:30

“Це була нищівна новина. Але це було не тільки руйнівним, але й несподіваним”, – сказала вона.

Трасс високо оцінила “чисту хоробрість” українців, які захищали свою країну, а також президента України Володимира Зеленського та український Кабмін за те, що вони не втекли з країни після цього.

“Я пам’ятаю, як того вечора була на відеоконференції з міністром оборони та нашими колегами, які не були в Польщі, які не були в Сполучених Штатах”, – додала вона.

У своєму виступі Трасс наголосила, що запроваджені проти РФ санкції завдали шкоди російській економіці. Водночас вона закликала подумати про те, що Путін вдерся в Україну, тому що не вірив, що Захід так відреагує.

За її словами, Україні потрібно було дозволити вступити в НАТО.

“Ми були самовдоволені свободою та демократією після холодної війни. Нам сказали, що це кінець історії, що свобода та демократія – гарантовані, і що ми можемо продовжувати жити своїм життям, не турбуючись про те, що ще може статися”, – сказала вона.

Трасс закликала Велику Британію зробити все можливе, щоб якнайшвидше допомогти Україні виграти війну, включаючи відправку винищувачів, питання, яке все ще розглядає Захід, попри прохання України.

“Захід ніколи більше не повинен заспокоюватись на тлі російських грошей, російських нафти та газу, пов’язуючи будь-яке майбутнє скасування санкцій з реформами в Росії”, – наголосила Ліз Трасс.