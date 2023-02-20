Про це повідомляє CNN.

Він пояснив, що дуже важливо перетнути ці “червоні лінії, які є в наших головах і не існують насправді”.

Моє послання: не витрачайте час. Будьте рішучими, єдиними і приймайте рішення якомога швидше”, – додав Науседа.

Глава Литви наголосив, що візит президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого показує, що Україну не покинуть, і посилає дуже сильний сигнал про єдність серед союзників Києва.

На запитання про те, який меседж він передасть Байдену під час їхньої майбутньої зустрічі у Варшаві, литовський лідер сказав, що обговорить з лідером США безпеку Литви і “особливо безпеку східного флангу”.

Президент додав, що країни Балтії наражаються на “прямі загрози” з боку Росії та Білорусі.

Очікується, що Байден під час свого візиту до Польщі цього тижня зустрінеться з лідерами “Бухарестської дев’ятки”, групи східних союзників НАТО – Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини.

Коли запитали про його відповідь міністру закордонних справ Китаю, який нещодавно заявив, що Пекін готовий оголосити свою “мирну пропозицію” для України, Науседа зазначив, що КНР не повинна втручатися у війну.

Зауважимо, коли Байден прилетів в Україну, щоб зустрітися зі своїм колегою Володимиром Зеленським, головний дипломат Китаю прямував до Росії. Ця поїздка відбулася в той момент, коли США нещодавно почали помічати “тривожні” тенденції підтримки Китаєм російської армії. Також є ознаки того, що Пекін розглядає надання смертоносної військової допомоги Росії.

Вже вранці 20 лютого, стало відомо про приїзд американського президента до Києва.

Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.

Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.

Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн-9”), що відбувалась 14 лютого у Брюсселі.

За його словами, антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн.

Якщо хтось думає, що у країн світу є “синдром втоми” від війни в Україні, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже рішуче на нашу перемогу. Сьогодні всі вірять у перемогу України, всі бажають цієї перемоги”, – запевняє міністр.

Зазначено, що було обговорено деталі постачання зброї для України, а також деталі навчальних програм для військовослужбовців ЗСУ. Також відбувся так званий “танковий ланч”, на якому зібралися представники 17 країн. Є повне розуміння стосовно підготовки українських танкових екіпажів й те, коли танкові батальйони будуть готові для застосування на полі бою.