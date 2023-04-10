Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який знаходиться у в'язниці, заявив про погіршення стану здоров'я та закликав міжнародну спільноту допомогти звільнити його.

Про це інформує Politico.

За словами Саакашвілі, після повернення до Грузії в жовтні 2021 року через вісім років, проведених у вигнанні, він був здоровим, сповненим енергії 54-річним чоловіком.

“Тоді мене негайно заарештувала грузинська влада, і відтоді я перебуваю у в’язниці на основі чуток і політично вмотивованих звинувачень у “зловживанні владою”, які лише Кремль і чинний уряд Грузії вважають законними”, – прокоментував він.

Також експрезидент додав, що у в’язниці його здоров’я значно різко погіршилося. “Я помираю. Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. До того ж, я страждаю від приголомшливого набору із більш, ніж 20 серйозних захворювань, які з’явилися вже в ув’язненні”, – наголосив він.

Як повідомляється, Саакашвілі звернувся до США та інших країн із проханням зробити все можливе, щоб урятувати його життя за допомогою дипломатичного тиску на грузинський уряд.

За його словами, якщо Конгрес США та адміністрація Байдена зможуть спільно з ЄС забезпечити його звільнення за допомогою санкцій це буде “сильним сигналом того, що США та Європа підтримують ідеали демократії, порядності та справедливості”.

Варто зазначити, що 9 квітня у Тбілісі опозиційна партія “Єдиний національний рух” (ЄНР) організувала мітинг перед будівлею парламенту на підтримку колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та євроатлантичного курсу країни.