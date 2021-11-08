Про це повідомляє грузинське опозиційне видання Mtavari. Інформацію також розміщено на сторінці Міхеїла Саакашвілі у Facebook.
Спершу про це заявила мати Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія, додавши, що в Руставську колонію, в якій утримують її сина, не пускають ані родичів політика, ні адвокатів.
За певний час до того над в’язницею помітили гелікоптер, який вилетів у невідомому напрямку. Слідом за ним виїхали два броньованих автомобілі. Чи був там Саакашвілі та де він зараз взагалі – невідомо.
Ситуацію прокоментував адвокат політика Ніколоз Гварамія: “SOS! Це називається викрадення заручника Міхеїла Саакашвілі. Жоден із його правозахисників, ні один з членів його родини, ні лікар, ні державний захисник не знають його стану та місцеперебування”.
Серед ЗМІ ширилася гіпотеза, що Саакашвілі перевозять до військового госпіталю Горі. Згодом пенітенціарна служба заявила, що Міхеїла Саакашвілі перевезли в інше місце. Однак, політика доставили не до військового госпіталю, як сподівалися прихильники та писали ЗМІ, а до в’язниці Глдані. Чим зумовлений такий крок – поки що невідомо: у в’язниці Глдані є госпіталь, можливо, політика переведуть туди.
Ніколоз Гварамія назвав такий крок “смертним вироком” для Саакашвілі, стан здоров’я якого, за словами лікарів, критичний. Однак, правозахисник пообіцяв, що народ відповість на такі дії.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 23 жовтня Міхеїлу Саакашвілі провели переливання крові.
- Саакашвілі через голодування знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що він, який зараз знаходиться у в’язниці, погодився на медичну допомогу.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі.
- 6 листопада Мін’юст Грузії рекомендував провести судовий процес над Саакашвілі у в’язниці “заради безпеки”.