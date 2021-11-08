Колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили на вертольоті у невідомому напрямку. Згодом виявилося, що політика перевезли до іншої в'язниці.

Про це повідомляє грузинське опозиційне видання Mtavari. Інформацію також розміщено на сторінці Міхеїла Саакашвілі у Facebook.

Спершу про це заявила мати Міхеїла Саакашвілі Гіулі Аласанія, додавши, що в Руставську колонію, в якій утримують її сина, не пускають ані родичів політика, ні адвокатів.

За певний час до того над в’язницею помітили гелікоптер, який вилетів у невідомому напрямку. Слідом за ним виїхали два броньованих автомобілі. Чи був там Саакашвілі та де він зараз взагалі – невідомо.

Ситуацію прокоментував адвокат політика Ніколоз Гварамія: “SOS! Це називається викрадення заручника Міхеїла Саакашвілі. Жоден із його правозахисників, ні один з членів його родини, ні лікар, ні державний захисник не знають його стану та місцеперебування”.

Серед ЗМІ ширилася гіпотеза, що Саакашвілі перевозять до військового госпіталю Горі. Згодом пенітенціарна служба заявила, що Міхеїла Саакашвілі перевезли в інше місце. Однак, політика доставили не до військового госпіталю, як сподівалися прихильники та писали ЗМІ, а до в’язниці Глдані. Чим зумовлений такий крок – поки що невідомо: у в’язниці Глдані є госпіталь, можливо, політика переведуть туди.

Ніколоз Гварамія назвав такий крок “смертним вироком” для Саакашвілі, стан здоров’я якого, за словами лікарів, критичний. Однак, правозахисник пообіцяв, що народ відповість на такі дії.