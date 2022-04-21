Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеїла Саакашвілі, який заарештований у Грузії.

Про це йдеться у дописі Людмили Денісової.

За словами української омбудсменки, під час судового засідання у Тбілісі експрезидент Грузії попросив про медичну допомогу. У Міхеїла Саакашвілі порушена артикуляція мови та почали відмовляти ноги. Окрім цього, політик практично не вживає їжу, унаслідок чого втратив майже 12 кг. Він постійно відчуває слабкість та безсоння, наголосила Денісова.

Вона додала, що з грудня 2021 року до Міхеїла Саакашвілі не допускають незалежних медиків, що свідчить про відсутність належного лікування, яке було визначене консиліумом медиків. Як зауважила омбудсменка, це можна порівняти з катуванням.

Людмила Денісова також нагадала, що про “нелюдське та принизливе поводження з Міхеїлом Саакашвілі” у в’язниці наголошувалось у доповіді Держдепу США за 2021 рік.

“Закликаю владу Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою і дотримуватися норм міжнародного права. Зокрема, третьої статті Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню”, – додала Денісова.

За її словами, у залі суду політик також заявив про своє занепокоєння щодо війни Росії проти України та наголосив, що хоче у цей момент бути поруч з українським народом і допомагати йому.

“Закликаю світову спільноту зреагувати на порушення прав громадянина України Міхеїла Саакашвілі!”, – резюмувала Денісова.